Sobre el nom de València

Josep Vicent Martínez

Alberic

Tots sabem que una cosa és el llenguatge escrit i una altra la forma concreta de parlar-lo.

Això ocorre pràcticament en totes les llengües del món.

Dic açò perquè estem a punt de ser testimonis de vore com el nom de la capital de la Comunitat Autònoma Valenciana, que actualment és València, passarà a ser Valéncia per a qui escriga en valencià i Valencia per a qui ho faça en castellà.

A la nostra comunitat tenim dues llengües oficials, el valencià i el castellà, i la Generalitat ha de garantir l'ús normal i oficial de les dues llengües adoptant les mesures necessàries per tal d'assegurar el seu coneixement (Llei orgànica 5/1982, d'1 de juliol, article 7)

El 16 de setembre de 1998 es va crear l'Acadèmia Valenciana de la Llengua gràcies a la llei 7/1998.

Esta institució s'encarrega de redactar la normativa lingüística de la llengua pròpia dels valencians i es va constituir el 23 de juliol del 2001.

Amb la reforma de l'Estatut l'any 2006, l'AVL va quedar reconeguda com l'únic organisme competent en la regulació del valencià, té personalitat jurídica pròpia i exerceix les seues funcions amb autonomia orgànica, funcional i pressupostària per a garantir la seua objectivitat i independència.

És missió de l'AVL determinar i elaborar la normativa lingüística de l'idioma valencià, vetlar per la nostra llengua partint de la tradició lexicogràfica, literària i la realitat lingüística valenciana.

L'any 2014 es va publicar el Diccionari Normatiu Valencià, composat per més de 93.000 vocables.

Si ens atenem a la forma en què s'ha d'escriure en valencià el nom de la capital de la nostra comunitat autònoma trobarem: València.

La majoria de valencians acceptem les decisions de l'AVL, però hi ha una minoria que pretén imposar les Normes del Puig, elaborades l'any 1979.

Pense que no cal complicar més les coses i per això qui escriga en castellà haurà d'escriure Valencia, i qui escriga en valencià haurà d'escriure València.

És molt senzill.

