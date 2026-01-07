Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

En caída libre y sin frenos

Ramón Puchades Rincón de Arellano

València

Es lo que hay con el Meriton CF. Vivir en el alambre y sin objetivo alguno, salvo seguir devaluando la institución, obtener las "plusvalías" del negocio inmobiliario y dejar el Valencia CF como un solar. La misma película repetida cada año desde 2019; plantilla devaluada sin refuerzos y quemando entrenadores. Vamos en bajada, sin frenos y nadie al volante como responsable del club. Aunque queda tiempo, de nuevo el cántaro sigue yendo demasiado a la fuente. 

