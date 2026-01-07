El mayor peligro
José Salvador Ruiz Fargueta
Torrent
El mayor peligro para la humanidad no es la inteligencia artificial, ni el cambio climático ni que un meteorito impacte sobre la Tierra. El mayor peligro es un tipo megalómano-narcisista que maneja la mayor maquinaria de guerra que ha existido sobre el planeta, y tiene la mentalidad de un matón de patio de colegio: Donald Trump. Su ego no cabe en la Tierra, ni en el Sistema Solar…
Desde que es presidente de Estados Unidos no hay ley que no haya quebrantado ni en su país ni en el resto del planeta. Hace bueno a Putin, que ya es decir, y no digamos de XI Jinping. Y sólo lo puede parar su pueblo y su propio partido, recemos para que así sea.
- Dónde ha nevado en la Comunitat Valenciana y por qué no tanto como se esperaba
- Bocairent pide a los vecinos de los diseminados que almacenen productos esenciales ante el riesgo de nevadas
- El primer premio del Niño reparte 4 millones en Castelló de Rugat y otros 4,2 en Quart de Poblet, Manises y Alfafar
- Última hora del temporal de frío y nieve en Valencia: empieza a nevar en la C. Valenciana
- Todos los municipios valencianos premiados en la Lotería del Niño
- Encuentran el cuerpo de uno de los niños desaparecidos en Indonesia
- Los vecinos suspenden la peatonalización provisional de Jorge Juan
- Llevan a la Fiscalía al torero Fran Rivera y Vito Quiles por pedir a Trump que ataque a Sánchez