El mayor peligro para la humanidad no es la inteligencia artificial, ni el cambio climático ni que un meteorito impacte sobre la Tierra. El mayor peligro es un tipo megalómano-narcisista que maneja la mayor maquinaria de guerra que ha existido sobre el planeta, y tiene la mentalidad de un matón de patio de colegio: Donald Trump. Su ego no cabe en la Tierra, ni en el Sistema Solar…

Desde que es presidente de Estados Unidos no hay ley que no haya quebrantado ni en su país ni en el resto del planeta. Hace bueno a Putin, que ya es decir, y no digamos de XI Jinping. Y sólo lo puede parar su pueblo y su propio partido, recemos para que así sea.