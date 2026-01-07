Tour House de Pedro Sanchez

Espeluznado, impactado, impresionado me quedé cuando vi al presidente del gobierno, es decir cabeza pensante que va a dirigir mi país, realizar una " visita guiada", un " recorrido guiado", como gran azafato, educado y formal, enseñandonos la Moncloa.

Forma más mísera y bárbara de hacer política digital hacia los tontos que dejan guiar y utilizar por una sonrisa.

No quiere decir ningún contenido, porque no lo tiene o porque no tiene argumentos.

La Estética se impone y manda.

" ...Sin corbata y sonriéndoles es mi manera de conseguir adeptos, que no conocen mis ideas porque no las tengo y están enamorados/as de mi sonrisa...tontitos míos..."