Tour House de Pedro Sanchez
Alberto Barata Aznar
València
Espeluznado, impactado, impresionado me quedé cuando vi al presidente del gobierno, es decir cabeza pensante que va a dirigir mi país, realizar una " visita guiada", un " recorrido guiado", como gran azafato, educado y formal, enseñandonos la Moncloa.
Forma más mísera y bárbara de hacer política digital hacia los tontos que dejan guiar y utilizar por una sonrisa.
No quiere decir ningún contenido, porque no lo tiene o porque no tiene argumentos.
La Estética se impone y manda.
" ...Sin corbata y sonriéndoles es mi manera de conseguir adeptos, que no conocen mis ideas porque no las tengo y están enamorados/as de mi sonrisa...tontitos míos..."
- Dónde ha nevado en la Comunitat Valenciana y por qué no tanto como se esperaba
- Bocairent pide a los vecinos de los diseminados que almacenen productos esenciales ante el riesgo de nevadas
- El primer premio del Niño reparte 4 millones en Castelló de Rugat y otros 4,2 en Quart de Poblet, Manises y Alfafar
- Última hora del temporal de frío y nieve en Valencia: empieza a nevar en la C. Valenciana
- Todos los municipios valencianos premiados en la Lotería del Niño
- Encuentran el cuerpo de uno de los niños desaparecidos en Indonesia
- Los vecinos suspenden la peatonalización provisional de Jorge Juan
- Llevan a la Fiscalía al torero Fran Rivera y Vito Quiles por pedir a Trump que ataque a Sánchez