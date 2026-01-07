Sin ZBE
José Luis Vicent Marin
València no tendrá ZBE. Es vergonzoso que Vox con su minúscula representación (de momento) la haya tumbado aprovechando que, una vez más, el PP y la oposición PSOE-Compromís han sido incapaces (bueno, la verdad es que no sé si lo han intentado) de ponerse de acuerdo para ceder cada uno en una pequeña parte de sus pretensiones (como quizá alguna vez en la prehistoria de la democracia sucedía cuando era necesario).
El caso es que el Ayuntamiento de València se enfrenta a una multa (o devolución de las ayudas recibidas a tal fin) de un buen capazo de millones que pasará factura a todos los contribuyentes. No pasa nada, somos ricos riquísimos, por eso nos gusta por ejemplo, bajar impuestos mientras exigimos mejor financiación. Justo es luchar por ella, pero para ser creíbles deberíamos predicar con el ejemplo.
