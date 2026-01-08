El regalo olvidado de los Reyes Magos

Los 6 enero desde que tengo memoria —hace mucho por mí, y luego por los míos— han sido de júbilo por la visita de los Reyes Magos cargados de regalos. Noches de insomnio, fantasías hechas realidad, deseos no encontrados y sorpresas de última hora: «los camellos se han comido los plátanos y no han derribado el árbol». La ansiedad y el frío no me han impedido disfrutar de recibir y regalar en este día mítico. Pero hecho en falta un regalo primigenio y fundamental de los monarcas bíblicos: el amor y la adoración del niño Jesús. Me temo que nuestra sociedad consumista ha obviado los regalos inmateriales; esos que no tienen precio, pero son de un valor incalculable en nuestra sociedad escasa de valores. Ojalá recuperemos también las tradiciones no mercantilistas tan necesarias para educar en el afecto y la solidaridad a nuestros hijos y nietos.