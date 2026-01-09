Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Declaración FeijóoTiempo en ValenciaFin búsqueda IndonesiaGigafactoría VWZAS ValènciaIndemnización l'Olleria
instagramlinkedin

Nunca me han gustado los juegos de mesa

Pascual Torres Lluch

Alboraia

Aunque siempre he sabido que quien mueve primero una ficha, por lo menos, ha tomado la iniciativa o es decisivo. En el tablero de la geopolítica actual, creo que hacía falta que alguien hiciese algo.

Veremos que no sólo civiles españoles están de vuelta a casa, sino que, además, cambios a futuro tendremos. Serán mejores o peores. De momento son mejores. Recuerdo que muchos soldados norteamericanos dejaron sus vidas en las costas de Francia, por una causa: la causa del Bien .

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents