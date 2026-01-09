Nunca me han gustado los juegos de mesa
Pascual Torres Lluch
Alboraia
Aunque siempre he sabido que quien mueve primero una ficha, por lo menos, ha tomado la iniciativa o es decisivo. En el tablero de la geopolítica actual, creo que hacía falta que alguien hiciese algo.
Veremos que no sólo civiles españoles están de vuelta a casa, sino que, además, cambios a futuro tendremos. Serán mejores o peores. De momento son mejores. Recuerdo que muchos soldados norteamericanos dejaron sus vidas en las costas de Francia, por una causa: la causa del Bien .
