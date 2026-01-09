Es sólo una propuesta pero, ¿quién sabe?, a lo mejor algún gurú de las audiencias toma la idea (no se preocupe, no se lo tendré en cuenta) y lo traslada a algún programa televisivo. Naturalmente los concursantes serían los políticos y tendrían que pasar determinadas pruebas eliminatorias. Para que fuera más ameno e in crescendo, yo comenzaría con una prueba que denominaría ”Politicians Mask” cuya valoración vendría sostenida por su apariencia y actitud en las visitas e inauguraciones a fábricas, empresas tecnológicas, transportes, o industrias agroalimentarias o ganaderas ataviados con el casco, el chaleco o el uniforme del que no se desprenden ni para la rueda de prensa. La siguiente podría ser 'Politicians Running' en la que nos deleitarían con esas carreras matinales a través del campo para afrontar el pesado día en plena forma y en las que no pesaría tanto el tiempo y la distancia como la técnica y postura adoptadas. La tercera la llamaría 'Politicians Celebration' en las que contabilizarían esas imágenes maravillosas saltando de alegría en los mítines preelectorales o en los balcones de sus sedes si se ha producido la victoria (a menudo incluso sin ella). Seguro que de todas ellas permanecen en nuestra retina momentos memorables de señorías de todos los colores. Y terminaría con la que se ha puesto de moda: 'Politicians Dancing' que hasta ahora a nivel doméstico había causado escasa sensación, pero tras los últimos acontecimientos internacionales convendría valorar, importar y en su caso entrenar para ganar el inocente e inofensivo concurso (aunque cuidado con la exhibición burlesca porque aunque algunos poseen licencia para la mofa, a otros les puede llevar a la encarcelación).