Mucho peor que la gripe
Víctor Calvo Luna
A pesar de que este invierno se han alcanzado altos niveles de contagio del virus de la gripe, de que las neumonías están a la orden del día, de que no hay familia a la que no le haya afectado, y, en algunos casos, se han contagiado varias veces; no adoptamos las precauciones necesarias para evitar la infección, y nuestro comportamiento social es de una negligencia inaudita. En comidas familiares y de amigos, en autobuses, aulas, centros comerciales y en todo tipo de concentraciones seguimos sin utilizar las mascarillas y los abrazos y besos los prodigamos como si no pasara nada (en la temporada 2024-2025 hubo 1.800 muertes por gripe). Alguna explicación ha de tener nuestra temeraria frivolidad. Verbigracia: la necesidad imperiosa de contacto humano; la confianza ciega en nuestro sistema sanitario, y una supuesta visión inconsciente del mundo que nos rodea, plagado de guerras genocidas, de injusticias, de hambrunas consentidas, de migraciones perseguidas... Escenarios mucho más desoladores y peligrosos que esta gripe con la convivimos confiados y temerarios.
