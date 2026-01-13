Me voy a Urgencias
Pascual Torres Lluch
Alboraia
Acompañé a un familiar a Urgencias por gripe A. En la sala de espera vi que la mitad no eran casos tan urgentes, os lo aseguro. Prueba: uso del teléfono y algún selfi entre ellos. El rostro dice mucho del estado del paciente. En cambio, entró una chica con dolor abdominal muy fuerte. Acabó como el resto, esperando hasta que presionamos al entorno responsable para que le atendieran urgente, antes que al resto que ya estaba. Seamos responsables.
