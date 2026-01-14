La otra crisis: un inmigrante ingrato
Jesús Asensi Vendrell
Llegó desde tierras lejanas hace algunas semanas, visitó con descaro nuestros colegios y nuestras casas y ya se ha marchado sin despedirse siquiera. Encandiló a niños y a mayores para que dejaran atrás tradiciones cristianas arraigadas, como el aguinaldo o las estrenas del día de Navidad, y se sumieran en un afán desmesurado de consumismo egocéntrico y agnóstico.
Pese a todo, aún quedan familias que sin pesar ninguno le cierran la puerta de su casa para dejar a salvo su tarjeta de crédito y el verdadero espíritu de la Navidad. Y todo esto porque a Papá Noel, a diferencia de los Reyes Magos, jamás se le ha pasado por la cabeza ofrecerle un presente al Niño Jesús que nace en Belén. Papá Noel, durante su intrusión navideña en nuestras escuelas y hogares, deja patente que rehúsa la existencia de Jesús, de María y de José. Por eso esas familias le pagan con la misma moneda y desean de todo corazón que el próximo año deje de ser un emigrante y se quede en su país junto a sus verdaderos amigos: los duendes, los renos, los refrescos de cola y el consumismo desaforado.
- Confirmado oficialmente por la Generalitat: la Comunitat Valenciana recupera un festivo histórico en el calendario laboral 2026
- La Aemet notifica un cambio de tiempo en Valencia y pone fecha al regreso de las lluvias
- La C. Valenciana tiene cerca de 90.000 viviendas en manos de grandes propietarios
- El fondo Cerberus pone en venta más de 500 pisos en alquiler en Valencia
- ¿Qué calle de València pierde vecinos de forma imparable?
- Un hotel ilegal y múltiples pisos turísticos saturan el mítico Edificio Roca en València
- Más de 10 años de estación fantasma en el centro histórico de València
- Fallece el catedrático de Literatura José Luis Canet, pionero de las humanidades digitales