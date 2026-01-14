¿Qué fronteras? Maduro a prisión

Y se meten con Trump cuando la UE o la ONU o muchos países unidos deberían de haber detenido ya hace tiempo a este asesino-narcotraficante dictador. “ Oh, el derecho internacional”... No hipócritas, el derecho de las personas torturadas durante 20 años es más importante que las fronteras de cualquier país.

Todo el mundo hablando de derechos y demás siendo no más que palabras que el viento se las lleva.

Me da lo mismo los beneficios económicos que obtenga los EE UU con este asunto, lo que me importa es la liberación de la locura de las cárceles de tortura y asesinato de las pobres personas por opinar diferente.

Trump es un pistolero que sus formas no me gustan pero me alegro de que por las orejas se haya llevado al fantoche Maduro a la cárcel.