¿Qué fronteras? Maduro a prisión
Alberto Barata Aznar
Y se meten con Trump cuando la UE o la ONU o muchos países unidos deberían de haber detenido ya hace tiempo a este asesino-narcotraficante dictador. “ Oh, el derecho internacional”... No hipócritas, el derecho de las personas torturadas durante 20 años es más importante que las fronteras de cualquier país.
Todo el mundo hablando de derechos y demás siendo no más que palabras que el viento se las lleva.
Me da lo mismo los beneficios económicos que obtenga los EE UU con este asunto, lo que me importa es la liberación de la locura de las cárceles de tortura y asesinato de las pobres personas por opinar diferente.
Trump es un pistolero que sus formas no me gustan pero me alegro de que por las orejas se haya llevado al fantoche Maduro a la cárcel.
- Confirmado oficialmente por la Generalitat: la Comunitat Valenciana recupera un festivo histórico en el calendario laboral 2026
- La Aemet notifica un cambio de tiempo en Valencia y pone fecha al regreso de las lluvias
- La C. Valenciana tiene cerca de 90.000 viviendas en manos de grandes propietarios
- El fondo Cerberus pone en venta más de 500 pisos en alquiler en Valencia
- ¿Qué calle de València pierde vecinos de forma imparable?
- Más de 10 años de estación fantasma en el centro histórico de València
- Fallece el catedrático de Literatura José Luis Canet, pionero de las humanidades digitales
- Un hotel ilegal y múltiples pisos turísticos saturan el mítico Edificio Roca en València