Ricard i València

Durant els seus anys com a batlle, Ricard Perez Casado va impulsar la modernització i renovació de la ciutat amb una visió acord amb els temps de canvi. Natural de Nàquera - municipi on temporalment va residir el govern de la segona República-, va ser el responsable del Jardí del Túria com a gran projecte transformador. Possible gràcies al desviament del Túria i planificat per l'arquitecte Ricardo Bofill, omplí la ciutat d'un pulmó verd; encert reconegut també per quins projectaven una autopista. Fruit d'una socialdemocràcia de consens, acords i constructiva, representa la generació progresista i culta que desenvolupà la ciutat amb el coneixement i trellat que ara es troba a faltar dins la socialdemocràcia. En el contínuum de la ciutat, la llum i el verd propis del mediterrani. Descanse en pau.
