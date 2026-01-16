Financiación autonómica: el cuento de nunca acabar

En este asunto que lleva a la discordia desde tiempo inmemorial, los números de la nueva propuesta de modelo indican que la Comunidad Valenciana ganaría 3669 millones de euros más con el actual siendo la tercera con mayor incremento. En la cantidad resultante por habitante según población ajustada superaría en puestos a otras comunidades que van delante actualmente (de hecho ahora somos la penúltima). Y también en ese mismo indicador se recortaría mucho la distancia con la mejor financiada. Añadamos a esto la posibilidad de condonar la deuda (o parte de ella) o cuanto menos, negociarla.

Todos estos números son beneficiosos sin duda para los intereses de los valencianos de los que nuestros dirigentes con la boca pequeña estaban a favor (o al menos no en contra porque “sonaba bien” según Pérez Llorca). Al parecer hay otros “detalles” no menores (IVA, pymes) en los que Cataluña sale beneficiada y sin duda habría que revisar (del mismo modo hablaría de las ventajas fiscales que ofrece la Comunidad de Madrid también desde tiempo inmemorial y no sé bien a cuenta de quién). Bueno, lo de Madrid-Barcelona ya sabemos de qué va. En fin, en mi opinión creo que la "posición común" que Feijóo exige no es buena para nosotros y no estaría de más distanciarse de vez en cuando como lo han hecho con el PSOE los presidentes de Asturias (porque el nuevo sistema los deja prácticamente como estaban) y Castilla-La Mancha, (por lo mismo y porque prefiere no "alimentar el independentismo catalán"). Esto no ha terminado y conviene “pausar” los instintos políticos de aceptación o rechazo según el origen de la propuesta, pero si decidimos quedarnos con el sistema actual perderemos argumentos para seguir quejándonos indefinidamente.