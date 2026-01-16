Jubilados reservistas para defender Groenlandia
Víctor Calvo Luna
En situaciones como la actual, de invasiones territoriales de países ricos e indefensos por parte de Trump, los jubilados debemos ser los primeros en ofrecernos como fuerza de choque contra el invasor. Por muchas y buenas razones: somos legión, tenemos mucho tiempo libre, estamos cansados y aburridos de jugar al dominó; comemos poco y cualquier cosa; apenas dormimos; al enemigo le resultará difícil vernos, porque hace tiempo que somos invisibles; con un rifle nos apañamos, porque, con el párkinson, parecerá una ametralladora; nos gustan los viajes de aventura y el «baile». Ir al frente supondría un suplemento para nuestras escasas pensiones; y algo pragmático y fundamental: si a alguno de nosotros nos matan, el gobierno se ahorra una pasta, y nosotros perderíamos un poco de vida, mientras que los jóvenes la perderían casi toda. Y un detalle fundamental que se me olvidaba: lucharemos personas en igualdad generacional; héroes jubilados contra un villano senil.
