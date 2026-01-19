La otra crisis: la inutilidad de la inmersión lingüística

Algunos colegios privados tratan de captar nuevo alumnado para sus aulas de Infantil ofreciendo una inmersión lingüística en inglés que será completa durante los primeros cursos. Es también una oportunidad para que los padres refresquen su inglés ya olvidado, pues muchos tratan de utilizarlo cuando de buena mañana saludan a las maestras de sus hijos.

Un número reducido de esos alumnos, con mucho pesar de sus familias, aprovecharán el dominio de la lengua inglesa para matricularse en universidades extranjeras y buscar una oportunidad laboral lejos de casa. La gran mayoría, con gran alivio para sus padres, se quedarán aquí y aprovecharán el dominio del inglés para ver las películas en versión original, leer artículos interesantes aún no traducidos al español o para atender amablemente a los millones de turistas que visitan cada año nuestro país.

Menos mal que esos colegios, además de esa inmersión en lengua inglesa, también ofertan algunos otros idiomas tan interesantes como el chino, el alemán, el francés e, incluso, el español. ¡Faltaría menos!