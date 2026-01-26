Minneapolis en tu bar de confianza

Lo que está ocurriendo estos días en Minneapolis es, sin duda alguna, escalofriante. Pero aún más aterrador es que un muchacho de cinco años haya tenido que ser capturado y un médico despiadadamente asesinado para que definitivamente comprendamos la magnitud de la circunstancia y alcemos la voz.

Al fin, hemos caído en la cuenta de que el gobierno estadounidense no está actuando contra extranjeros ni contra ciudadanos afrodescendientes o hispanoamericanos, sino contra personas humanas. Las imágenes que cada día protagonizan los periódicos y los informativos nos revuelven el estómago. Incluso en aquellos espectadores más sensibles despertarán cierta culpabilidad por no poder hacer nada útil al respecto. Sin embargo, lo que sí podemos hacer es esforzarnos por entender que ese odio, ahora sistematizado con inmensa brutalidad en Estados Unidos, se encuentra más que presente en la sociedad española. Y, para remate, esos sectores de nuestra ciudadanía se evidencian cada vez más radicalizados.

Con esto, quiero decir que lo verdaderamente estremecedor se da cuando vas a tu bar de confianza y escuchas a tu vecino, con total normalidad, defender un discurso ideológico que pretende lo mismo para España.