El tren de la bruja

Víctor Calvo Luna

València

Sumergirme en lo desconocido y permanecer expectante. Saltar y gritar de sorpresa esperada, temida y deseada. Regresar tembloroso y dichoso por la experiencia. Así disfruté aquel viaje fantástico en la Feria de mi infancia. Mi suegro fue toda su vida maquinista de los de carbón y diésel. En la riada del 57 rescató y acogió en su tren a muchos afectados. Una sola vez vivió la tragedia de un suicidio en las vías. Hoy sufriría mucho más sabiendo que su nieta, por motivos laborales, utiliza a menudo los trenes de alta velocidad; que su estimado ferrocarril se ha convertido en un auténtico y peligroso «tren de la bruja».

