Trump, una pesadilla planetaria

Dado el rumbo que están tomando los acontecimientos debido a las políticas que está llevando a la práctica Donald Trump y a pesar de que el presidente ha decidido suspender su amenaza de aranceles a partir del 1 de febrero contra ocho países europeos, los ánimos están muy caldeados y a nadie se le oculta que Trump quiere ser, de hecho, el dueño y señor del mundo.

Cuando habló con Mark Rutte sobre Groenlandia y otros asuntos, parece que acordaron mantener alejados a Rusia y a China.

Si el gobierno estadounidense interviene en el control de inversiones en Groenlandia se impediría, probablemente, que países competidores como China o Rusia asegurasen recursos en la isla.

Los Estados europeos de la OTAN dicen que van a comprometerse más todavía en la seguridad de la región ártica: esta es otra de las exigencias de Trump.

Sin embargo, Dinamarca y Groenlandia siempre se han negado a entregar a Trump su soberanía y su integridad.

Donald Trump se ha convertido en una pesadilla para todos los habitantes del planeta.