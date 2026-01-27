Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Crimen SuecaTiempo ValenciaCercanías ValenciaCalderos MoncadaCalendario laboral 2026Hotel ingenieros VWPuente BugarraSemana Santa
instagramlinkedin

Trump, una pesadilla planetaria

Josep Vicent Martínez

València

Dado el rumbo que están tomando los acontecimientos debido a las políticas que está llevando a la práctica Donald Trump y a pesar de que el presidente ha decidido suspender su amenaza de aranceles a partir del 1 de febrero contra ocho países europeos, los ánimos están muy caldeados  y a nadie se le oculta que Trump quiere ser, de hecho, el dueño y señor del mundo.

Cuando habló con Mark Rutte sobre Groenlandia y otros asuntos, parece que acordaron mantener alejados a Rusia y a China.

Si el gobierno estadounidense interviene en el control de inversiones en Groenlandia se impediría, probablemente, que países competidores como China o Rusia asegurasen recursos en la isla.

Los Estados europeos de la OTAN dicen que van a comprometerse más todavía en la seguridad de la región ártica: esta es otra de las exigencias de Trump.

Sin embargo, Dinamarca y Groenlandia siempre se han negado a entregar a Trump su soberanía y su integridad.  

Noticias relacionadas

Donald Trump se ha convertido en una pesadilla para todos los habitantes del planeta.

TEMAS

Tracking Pixel Contents