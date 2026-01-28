Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

¿Dónde está la Policía de barrio?

Juan Lezana Solano

València

Soy un vecino del barrio de Zaidía y, al igual que sucede a los residentes en Benimaclet o Rascaña, estamos asistiendo con miedo y pavor en los últimos días y semanas a la ocupación ilegal de pisos, robo de establecimientos, viviendas y vehículos.

Sin embargo, cuando comentas estos incidentes, cada vea menos aislados, con amigos y vecinos, todos nos hacemos la misma pregunta: ¿dónde está la tan anunciada Policía de barrio? O: ¿habéis visto alguna patrulla de la Policía Nacional por el barrio? Y la respuesta siempre es No.

Lo curioso es que pese a que la seguridad de los ciudadanos de València debería de ser la principal preocupación de las autoridades, tanto a nivel local como nacional, lo cierto es que en la realidad no sucede así.

La alcaldesa de València anunció a bombo y platillo el pasado 17 de noviembre que la nueva Policía de barrio echaba a andar con más de un centenar de agentes. Sin embargo, ni rastro de esta nueva unidad, al menos en mi barrio.

Y lo mismo sucede en el caso de la delegada del Gobierno, máxima representante de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la Comunitat Valenciana, y que ha asegurado que la criminalidad y los delitos han descendido en el ‘cap i casal’.

Sería conveniente que ambas dirigentes bajaran al barro y, en lugar de centrarse en batallas dialécticas, se ocupasen de la protección y seguridad de sus ciudadanos por encima de cualquier sigla política.

