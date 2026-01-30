Estoy con David Uclés

No bebo alcohol, pero brindo con el mismo vino que David Uclés. Hecho de conocimiento, razón, valentía y responsabilidad. Incluso el nombre de las jornadas tiene cierto tufo a injusticia histórica: 'La guerra que perdimos todos'. Que no intenten eximir a los golpistas de responsabilidades históricas: la guerra la iniciaron los militares de Franco, la ganaron; y la perdieron los españoles defensores de la República democrática. Con estas premisas y la derecha recalcitrante que representan Aznar y Espinosa de los Monteros, no me podría sentar, recordando que no han condenado la dictadura y que la añoran con sus planteamientos y políticas sociales.