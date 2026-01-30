Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Sumar Compromís y ERC

Ramón Puchades Rincón de Arellano

València

Después de restar Sumar, aparece ERC con Junqueras y Rufián. Suenan sirenas de Més, cuando la realidad será que tanto girar y girar -sea al centro, sea al norte- no encuentre su lugar. Porque si mal no se entiende, el Compromís deu ser, com a tal, amb els interessos valencians.

