La cazuela, las pequeñas cosas

Salvador Ruiz Fargueta

Torrent

Es la cazuela más grande que tenemos y me la regaló mi abuela, cuando me casé, junto con otros utensilios de cocina. Han pasado los años y de todos ellos, sólo queda la cazuela. Me recuerda a mi abuela y a un tío lejano de mi madre, el “Sego”, “Rosco” de mal nombre, como ella. Trabajaba en una cantera cerca de Alginet y quedó ciego al explotar una barrena que casi lo mata. Para ganarse la vida, porque tenía mujer e hijos, montaba unas rifas cuyos boletos repartía por todo el pueblo. Lo que más recuerdo de este hombre era su buen humor, su campechanía que sabía contagiar a todo el mundo.

La cazuela ha estado en mi casa durante años, y durante bastante tiempo no la hemos utilizado, pero últimamente he cocinado en ella y me he acordado del tío “Sego”, de su historia y de su buen talante. Hay objetos que nos acompañan durante mucho tiempo, los vemos casi cada día y perdemos, incluso, la conciencia de que están ahí. Pero en un momento determinado parece que nos hablan y nos despiertan de una especie de letargo que nos devuelve antiguas voces e historias que siempre nos acompañarán.

