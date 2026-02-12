La otra crisis: pactos de gobierno contrapuestos

Los dirigentes socialistas no acaban de tener la conciencia tranquila y por eso han decidido pasar al ataque dialéctico contra Vox y el PP con la clara intención de justificar así su pacto criminal. Y todo porque son sabedores de que no es lo mismo pactar con los victimarios del terrorismo que con sus víctimas. Porque una cosa es llegar a acuerdos de gobierno con un partido que acoge a antiguos miembros de la banda terrorista ETA y otra cosa bien distinta es hacerlo con un partido que fue fundado por una de sus víctimas y que defiende la memoria de todas ellas, exigiendo que se haga justicia y que se resuelvan los cientos de asesinatos que todavía siguen impunes.

Pedro Sánchez, sabedor en su día de la dignidad que merecen todas las víctimas de ETA, aseguró públicamente y de forma reiterativa que jamás pactaría con Bildu. Sólo por esto, por esta vil traición, ya debería haber presentado su dimisión hace mucho tiempo. ¡Qué horror de Gobierno tenemos los españoles! ¡Qué vergüenza y qué indignación! ¡Cuánto seguidismo rastrero de todos aquellos que por continuar en el poder han oscurecido su conciencia! ¡Qué pena y qué dolor!