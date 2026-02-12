Meriton el que no bote
Ramón Puchades Rincón de Arellano
Con la desaparición del Valencia CF como entidad y su mutación en el Meriton CF, solo nos quedaba Mestalla. En este trance, Meriton ha intentado con su táctica de desgaste agotar al valencianismo. Corberan puede equivocarse en tácticas, cambios y planteamientos, pero desde hace años la planificación de las temporadas es un desastre. Aunque queda tiempo, la situación va de mal en peor y convendría reconducir la frustración y protestas hacia el cántico "Meriton el que no bote", dado que son los verdaderos responsables y no precisamente los vascos. Durante esta travesía en el desierto, Mestalla no puede ni debe meritonizarse. Hasta el retorno del Valencia CF como entidad, es la única referencia - junto con Gayà - y lo poco reconocible que nos queda de lo que fue el Valencia CF. En el próximo partido en Mestalla, pañolada y cánticos sí, pero a quien corresponde.
