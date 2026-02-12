Sobre el valenciano y el derecho a una lengua
Josep Vicent Martínez
No me parece justo ni correcto que algunas administraciones de nuestra Comunidad Valenciana dejen de invertir recursos humanos y económicos para la promoción de la lengua propia de los valencianos. Gracias a Dios, los habitantes de la Comunidad Valenciana tenemos dos lenguas oficiales: el castellano y el nostre valencià. Cada ciudadano ha de tener la libertad suficiente y necesaria para usar la lengua que prefiera, pero las administraciones deben hacer lo posible para que todos conozcamos los dos idiomas oficiales en nuestra tierra. Además, disponemos de la AVL, que es el órgano competente en materia lingüística por lo que se refiere al uso de nuestra lengua materna.
Sería deseable que todos tuviéramos la real posibilidad de usar tanto el castellano como el nostre valencià a lo largo y ancho de nuestra comunidad autónoma. No se trata de imponer una sola lengua a nadie, pero sí gozar del derecho de usar la que cada persona elija libremente.
- Salva de la dana a la anciana para la que trabajaba y le niegan los papeles por no estar empadronada
- La Aemet confirma cuándo amainará el viento en la C. Valenciana: mientras tanto, estas serán las zonas más afectadas y con rachas más fuertes
- Los cines Yelmo niegan la entrada a alumnado de un IES porque la profesora lo comunicó en valenciano
- Fallas de València 2026: solo un día festivo y ningún puente para los trabajadores valencianos
- Se vende exclusivo piso con piscina privada en el barrio del Botànic de València
- Burjassot, Paterna, l’Eliana y San Antonio de Benagéber: las salidas de la CV-35 que se renovarán este año
- La empresa Gespa, dirigida por la exmujer del alcalde de Paterna, vigilará fraudes laborales con detectives
- Una saguntina logra que un hotel de Menorca le devuelva 700 euros tras denunciar deficiencias