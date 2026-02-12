Sobre el valenciano y el derecho a una lengua

No me parece justo ni correcto que algunas administraciones de nuestra Comunidad Valenciana dejen de invertir recursos humanos y económicos para la promoción de la lengua propia de los valencianos. Gracias a Dios, los habitantes de la Comunidad Valenciana tenemos dos lenguas oficiales: el castellano y el nostre valencià. Cada ciudadano ha de tener la libertad suficiente y necesaria para usar la lengua que prefiera, pero las administraciones deben hacer lo posible para que todos conozcamos los dos idiomas oficiales en nuestra tierra. Además, disponemos de la AVL, que es el órgano competente en materia lingüística por lo que se refiere al uso de nuestra lengua materna.

Sería deseable que todos tuviéramos la real posibilidad de usar tanto el castellano como el nostre valencià a lo largo y ancho de nuestra comunidad autónoma. No se trata de imponer una sola lengua a nadie, pero sí gozar del derecho de usar la que cada persona elija libremente.