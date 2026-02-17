Lo siento, nuevo móvil

Trata de cambiar de móvil y verás.

Igual te quedas sin was, mejor wasap.

Y si lo recuperas, su contenido habrás perdido.

También los números de teléfono, no todos, algunos.

Y qué mas da, si son cosas de la edad.

Tampoco, pero es que no estoy a la última.

Será posible, che!