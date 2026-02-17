Todavia no hemos conseguido nada

Tras la importante victoria del Valencia CF frente al Levante UD y dentro del decadente contexto actual por obra y gracia del Meriton CF, conviene recordar que todavía no hemos conseguido nada. Por desgracia y más allá de la lógica y necesaria rivalidad, se trata de un derbi en la zona baja de la clasificación y con el objetivo de la permanencia. Si alguien ha contribuido a magnificar este partido, ha sido la nefasta gestión de Meriton, con la degradación progresiva de un Valencia CF cuyo objetivo mínimo debería ser Europa; pero claro, para eso, la clasificación deberia colocarse del revés. Acierto de Corberán y tres puntos vitales aunque quedarán en nada si no persiste la línea ambiciosa de Luis Aragonés: ganar, ganar y ganar, y volver a ganar. Y sí, como xoto espero que el Levante UD se salve junto con el Valencia CF. Quien tiene que bajar a segunda es Meriton; Valencia precisa si o sí dos equipos en y de primera.