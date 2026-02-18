El peligro se viste de ámbar

Otro día más le hemos parado las ruedas, en el paso de peatones de Tres Cruces, a un vehículo que iba a arrollarnos. Hay reformas municipales urgentes que no se deben dilatar, so pena de poner en peligro diario a los peatones de Valencia capital. Parece ser que, por fin y tras varios accidentes, el consistorio ha comprendido que los semáforos en ámbar intermitente para los vehículos son una fuente de conflicto y riesgo para los más frágiles. El ayuntamiento, no hace mucho, anunció que iría eliminando todos los existentes en la ciudad. Esperemos que no se duerma en los laureles festivos de la primavera y se ponga a la tarea con tanto empeño como con la ejecución de los carriles bici.