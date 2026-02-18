El peligro se viste de ámbar
Víctor Calvo Luna
València
Otro día más le hemos parado las ruedas, en el paso de peatones de Tres Cruces, a un vehículo que iba a arrollarnos. Hay reformas municipales urgentes que no se deben dilatar, so pena de poner en peligro diario a los peatones de Valencia capital. Parece ser que, por fin y tras varios accidentes, el consistorio ha comprendido que los semáforos en ámbar intermitente para los vehículos son una fuente de conflicto y riesgo para los más frágiles. El ayuntamiento, no hace mucho, anunció que iría eliminando todos los existentes en la ciudad. Esperemos que no se duerma en los laureles festivos de la primavera y se ponga a la tarea con tanto empeño como con la ejecución de los carriles bici.
- David Uclés (Escritor): 'No me voy a ir de un país al que adoro porque algunos no paren de ladrarme
- El viento no da tregua: la Aemet activa avisos en la Comunitat Valenciana por la llegada de la borrasca Pedro
- La jueza de la dana acepta investigar un grupo de mensajería entre Pradas, Argüeso y Cuenca
- Antifraude investiga al Ayuntamiento de València por la permuta de cuatro solares a cambio de 86 viviendas
- El efecto Volkswagen impulsa Monte Picayo con casas de un millón de euros
- València adelanta el derribo del Chernóbil de Campanar
- Catalá, sobre la doble estación de autobuses de València: 'Habrá que consensuar la propuesta
- Un ejército ganadero para combatir los incendios en la Vall d'Albaida