23F. Demócratas en peligro

Aquel día me escondí porque mis amigos se habían escondido. Para qué destruir documentos y esconder libros, si el golpe triunfaba, estábamos en la lista de los antifascistas a detener, y no son conjeturas; en la mili (1973) ya me avisó el capitán de artillería: «Sabemos del pie que cojea. Si no se hace notar, no nos meteremos con usted». Y cada 2 meses me cambiaban de destino. El oficial no supo que, junto a la orden del día, imprimíamos octavillas del Partido Comunista. Aquella noche, ante la incertidumbre y el miedo, no pudimos dormir. València fue la única ciudad en la que los tanques salieron a la calle. Ahora que se desclasifican los documentos, ¿conoceremos, por fin, a todos los apoyaron y promovieron el golpe?