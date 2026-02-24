Sanidad pública en la UCI

Cuando falla la política nos queda la justicia y la prensa, a pesar de los pesares. El problema de los cribados de cáncer en Andalucía o la filtración de audios comprometedores con la gestión del Hospital de Torrejón (Madrid, Ribera Salud) se han destapado gracias a la prensa… A veces, desesperados, acudimos a ella para denunciar lo que no nos parece correcto o normal. Y desde luego no parece normal que tengamos que esperar dos semanas para una cita presencial con nuestro médico, o dos o tres meses o más para una cita con un especialista o más de un año para una operación de cataratas. Además, cuando llevamos meses esperando la cita del especialista y llegamos al Centro de Especialidades de Torrent te encuentras que, aparte de tres o cuatro pacientes esperando, parece que no hay médicos en el resto del centro. ¿Han desaparecido y por eso deben desviarnos a la sanidad privada...? En el Hospital de la Ribera de Alzira se reutiliza material de un sólo uso, en el Hospital de Dénia, la estancia media de las urgencias sube a las 6 horas, se cierra un box de la UCI durante más de cuatro meses y se envía a casa a los usuarios antes de tiempo… La sensación general de los pacientes es que la sanidad que conocíamos antes de la pandemia está en la UCI, y no queremos engordar la sanidad privada, donde prima el beneficio, a costa de la pública. Por una salud pública de calidad, y por la dignidad de sus trabajadores y pacientes.