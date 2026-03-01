Peligro nuclear
Fernando García Gascón
Massanassa
Si aceptamos que el hecho de que un pais que posea armas nucleares tácticas es una amenaza para el resto, ¿cómo es que nadie se ha dado cuenta de que EE UU posee el mayor arsenal nuclear-militar del mundo y que, además, es el único país que ha usado armas nucleares contra otro (Japón)? En el fondo subyace un dilema moral, lógico y de justicia internacional. A saber: ¿con qué autoridad moral exige EE UU el desarme nuclear a otros países (como ahora Irán) si los EE UU son la mayor potencia nuclear y según la lógica, constituyen la mayor amenaza a la seguridad mundial?
