Tensar el Arco

En un tiempo de violencia antigua, de peligrosas miradas al pasado y de fuerte desencanto, no sería mala idea que centrásemos nuestra atención en la creatividad y en el arte, que nos atreviéramos a observar las propuestas diferentes y arriesgadas de los artistas que ven el mundo con otra perspectiva; esa que rechazamos frecuentemente y que no nos esforzamos por aceptar ni entender. En un tiempo de lapsus de ideas y de tendencias retrógradas, abrir la mirada, aceptar novedades y no menospreciar y desechar lo que se sale de la «norma», sería una demostración de tolerancia, respeto y esperanza en el futuro. No tensemos más el arco de la falta de entendimiento y comprensión de un mundo diverso, complejo y difícil, pero imparable; a pesar de esos poderosos, intransigentes y violentos que intentan imponer y exportar su visión al resto del mundo.