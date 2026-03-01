Pues mi nombre es Josep en valenciano y José, con acento en la e en castellano, pero generalmente me llaman Jose, sin acento en la e.

¿Y no te importa que lo hagan de una forma u otra?

No, no me importa, porque suene como suene, cuando lo escribo, lo hago correctamente, sin acento en valenciano y con acento en la e en castellano, así, é.

¿Y dónde vives?

Pues vivo en Valencia si te respondo en castellano, pero si te respondo en valenciano, no sé muy bien donde vivo.

¿Y eso por qué?

Porque algunos políticos la están liando parda con lo del acento abierto y el acento cerrado. Según la AVL que es la máxima autoridad en materia lingüística, vivo en València, pero según la RACV y la alcaldesa, que es la máxima autoridad política de mi ciudad, vivo en Valéncia.

¿Y no te genera confusión?

Ser valenciano genera confusión desde que naces hasta que mueres, pero a mi edad estoy empezando a acostumbrarme. Además, no te preocupes, lo van a recurrir y en todo caso, cuando se produzca la renovación de la AVL quizá también se renueven las sentencias gramaticales de esta lengua propia que al parecer es propia de todos menos nuestra.