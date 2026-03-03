La Carta de la ONU
Pascual Torres Lluch
Alboraia
Se firmó en 1945 , y prohibe el uso de la fuerza contra la integridad territorial de los Estados. ¿Irán es un Estado? Sí. ¿Entonces, como es un Estado debemos consentir que se asesinen diariamente personas por muy diversos motivos? No.
¿Cómo evitamos que se asesinen a las personas de ese país? Respuesta: ayudando de forma externa a crear un Estado no fallido.
- Europa alerta del cuello de botella en Francia en la implantación del sistema de seguridad y control de tráfico ferroviario
- María José Catalá anuncia el nombramiento del profesor Joan Romero como responsable del Plan Director del Área Metropolitana de València
- La borrasca Regina dejará más de 100 l/m2 en la Comunitat Valenciana: cuándo y dónde lloverá más
- El tiempo en Valencia para la primera semana de Fallas: Aemet pronostica lluvias persistentes y polvo en suspensión por la borrasca Regina
- El Valencia CF y el Ayuntamiento ganan el litigio a Libertad VCF: el Nou Mestalla será legal tras el fallo judicial
- El embalse de Contreras: La presa de las Hoces del Cabriel
- Aemet anuncia la llegada de la borrasca Regina a la Comunitat Valenciana: vuelven el viento y las precipitaciones
- Catalá desoye a la AVL e introducirá la doble denominación en el topónimo de València