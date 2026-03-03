Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Carta de la ONU

Pascual Torres Lluch

Alboraia

Se firmó en 1945 , y prohibe el uso de la fuerza contra la integridad territorial de los Estados. ¿Irán es un Estado? Sí. ¿Entonces, como es un Estado debemos consentir que se asesinen diariamente personas por muy diversos motivos? No.

¿Cómo evitamos que se asesinen a las personas de ese país? Respuesta: ayudando de forma externa a crear un Estado no fallido.

