La Carta de la ONU

Se firmó en 1945 , y prohibe el uso de la fuerza contra la integridad territorial de los Estados. ¿Irán es un Estado? Sí. ¿Entonces, como es un Estado debemos consentir que se asesinen diariamente personas por muy diversos motivos? No.

¿Cómo evitamos que se asesinen a las personas de ese país? Respuesta: ayudando de forma externa a crear un Estado no fallido.