En respuesta al presidente de la CEV

Es sorprendente que el Presidente de la Confederación Empresarial de la Comunidad Valenciana escriba un artículo con el título “Sácame el lado bueno” (Levante-EMV, 03/03/2026) reduciendo lo que es una empresa a la dualidad empresario(a)/trabajadores(as). Es cierto que una empresa no existe sin empresario(a) y sin trabajadores(as), pero una empresa tampoco existe sin clientes, sin proveedores, sin financiadores… y sin tomar en cuenta que una empresa no está físicamente 'colgada del cielo'…, está fisicamente instalada en un ayuntamiento, y tiene un impacto social y medioambiental en su entorno. Eso es una empresa, un conjunto de actores y y no solamente un binomio empresario(a)/trabajadores(as). Creo que ya va siendo hora, en el siglo XXI, de que las y los que hablan de empresas, y particularmente las y los que las representan, dejen de utilizar el sentido que tenía la empresa en la edad media. “Sácame el lado bueno” no, “Sácame los lados buenos”. El plural es muy importante.