El Pedro sabueso

Dicen algunas lenguas que hace ahora 22 años, un joven con grandes aspiraciones observó que cuatro palabras utilizadas en el momento adecuado eran capaces de obtener réditos políticos de primera magnitud. Lo vio escrito en la piel de otros pero tomó buena nota. Aquellos tres líderes mundiales que entre broma y broma, apretón de manos y palmadita en la espalda, se montaron su película de guerra departiendo plácidamente recostados en un sillón con los pies descansando sobre la mesita de centro, mientras inventaban la excusa perfecta para luchar contra aquellos que poseían “armas de destrucción masiva” jamás encontradas, provocaron una manifestación de enormes dimensiones bajo el lema “No a la guerra” que aquí en España obtuvo como respuesta/venganza posterior a la “Sí guerra” aquel atentado trágico del 11M y la consiguiente derrota en las urnas de la derecha por mentir acerca de la autoría cuando tenía todo de cara para ganar. El joven, como decimos, se grabó las cuatro palabras en su frente y ahora las ha repetido encolerizando al señor Trump y dando pábulo a la derecha actual regida desde la sombra por aquel sabio con bigote, para restregarle que las utiliza rastreramente con el fin de ganar elecciones como su partido ya hizo en el pasado. Y es que este hombre, siguiendo la transformación a la que han sometido su nombre de pila cambiando la “d” por “r”, ha aprendido tanto tantísimo en veinte años que, ascendido a la categoría de sabueso, ha orquestado todo para que sean EE UU e Israel quienes ataquen Irán y así después, ante la solicitud de utilizar las bases militares de nuestro territorio, negarse en redondo y responder con esas cuatro palabras dañinas a fin de asegurarse el triunfo electoral de aquí a dos años nada menos.

La verdad es que no sé si esta locura la he imaginado o medio adormilado la he escuchado de algunos/muchos rivales políticos, influencers, tertulianos, y lo que es peor, periodistas de nuestro país. Quizá mañana cuando despierte lo descubra.