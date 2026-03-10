La ciutat que camina enlloc
Jordi Encinas Plana
A València, el cotxe ha deixat de ser només un mitjà de transport per convertir-se en l'amo de l'espai públic. N'hi ha prou amb observar qualsevol matí davant d'un col·legi: dobles files, motors en marxa i voreres ocupades mentre els xiquets respiren el fum dels mateixos cotxes que els han portat.
Molts d'aquests trajectes, però, són de pocs centenars de metres. S'agafa el cotxe per recórrer dues illes de cases, es bloqueja un carril "només un moment" per entrar al bar o s'envaeix la vorera per recollir algú sense que haja de caminar.
És cert que hi ha qui no té alternatives de transport públic per a distàncies més llargues. Però també som molts els que tenen metro o autobús a prop, o que podrien fer ús de la bicicleta. i guanyar en salut.
La suma d'aquestes decisions acaba generant ciutats més sorolloses, contaminades i insegures i intransitables per a persones amb mobilitat reduïda. Reduir el protagonisme del cotxe no és una guerra contra ningú: és recuperar carrers per a les persones.
Perquè una ciutat on, fins i tot per anar a comprar el pa, cal arrancar el motor, és simplement, una ciutat que ha perdut el sentit comú.
