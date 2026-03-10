La foto de Trump y los pastores

Soy valenciano, pastor evangélico bautista y lector de Levante-EMV desde hace más de 45 años. Aunque he sido Secretario General de la Unión Evangélica Bautista de España y Vicepresidente de Ferede, desde hace años estoy jubilado y lo que indico es a nivel estrictamente personal, aunque estoy seguro que expreso la opinión de muchos evangélicos españoles.

Me siento avergonzado y en las antípodas del acto de quienes se han fotografiado junto al presidente de los Estados Unidos orando por la victoria en la guerra con Irán y hablando de actual justicia y libertad en ese gran país, con actitudes tan desconocidas y poco cristianas en la trayectoria de Estados Unidos de los últimos tiempos. Y totalmente alejado de las expresiones de una pastora evangélica elevando plegarias hace 3 años en favor de determinado partido y autoridades madrileñas.

Los evangélicos españoles sabemos de intolerancias, intransigencias y una historia de negación de libertades, en la que hemos pagado una elevada factura por nuestros posicionamientos a favor de la democracia, la libertad, la tolerancia y el respeto. No nos representan quienes se manifiestan de manera tan alejada de nuestras convicciones de paz, entendimiento y diálogo.

Ni la guerra, ni las dictaduras (como la que sufre el pueblo iraní) son el camino que nos enseña Jesucristo. Damos gracias por la libertad religiosa en nuestro país y deseamos contribuir con nuestro compromiso por los valores morales, éticos y espirituales de convivencia, aunque lamentablemente seguimos siendo bastante desconocidos y solamente cuando hay una situación como la que nos ocupa se menciona a los evangélicos (no evangelistas).

Noticias relacionadas

Con mis mejores deseos de equilibrio, rigor e independencia, muchas gracias.