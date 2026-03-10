Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

València saturada, València col·lapsada

Ramón Puchades Rincón de Arellano

València

Amb el progressiu creixement de la població i l’increment de la densificació en les ciutats i municipis, hem arribat a una situació de saturació i col·lapse. Des de fa temps, els diferents governs i autoritats han promogut una estructuració centralista de la ciutat. No es tracta només de la necessària i encertada visió metropolitana, sinó també d’anar més enllà. Els servicis públics no han tingut la mateixa progressió: la vivenda és un element d’exclusió i el Rodalies, un element de desconnexió. Si ha de ser Cap i Casal, ho ha de ser amb una visió àmplia, no com una illa, sinó com una solució de continuïtat. Llavors, eixa amplitud de mires exigeix una superació política i social de l’ecosistema sucursalista actual a dreta i esquerra.

