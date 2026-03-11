Las Fallas y el patrimonio cultural
Ramón Puchades Rincón de Arellano
València
Siendo Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, creo que las Fallas deberían en parte retornar a sus orígenes. El componente lúdico es inherente, pero también convendria potenciar el cultural y social junto con una organización más racional. En un mundo como el actual, los casales suponen un refugio para lo cotidiano, lo cercano y lo humano; los cartellets de cada escena representan pequeñas obras literarias, las bandas de música como tradición arraigada ponen la melodía de fondo y el valenciano debería acompañar con la letra. Como cultura mediterránea, la celebración de la vida forma parte de una idiosincrasia; pero más allá del ruido, hay muchas cosas que cuidar y conservar.
- La guerra de Irán también afecta a las Fallas: cancelaciones de turistas chinos, japoneses y australianos
- La tienda 9: el nuevo modelo de Mercadona
- Una comisión de Benimàmet anuncia el cierre del casal por el fallecimiento de un fallero infantil
- Detenido en Gandia por sustraer en Xeraco un semirremolque frigorífico: La Guardia Civil, contra la piratería en el transporte
- Buenas noticias para las Fallas 2026: la Aemet anuncia una mejoría del tiempo en València y el fin de la lluvia
- Las Fallas piden perdón por las molestias antes de empezar los cinco días de carpas inútiles
- Mercadona presenta hoy los resultados históricos de 2025, que mejoran en cifra de negocio y beneficios
- Reabren el acceso a la plaza tras quedar la mascletà a medio disparar por la lluvia