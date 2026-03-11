Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Las Fallas y el patrimonio cultural

Ramón Puchades Rincón de Arellano

València

Siendo Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, creo que las Fallas deberían en parte retornar a sus orígenes. El componente lúdico es inherente, pero también convendria potenciar el cultural y social junto con una organización más racional. En un mundo como el actual, los casales suponen un refugio para lo cotidiano, lo cercano y lo humano; los cartellets de cada escena representan pequeñas obras literarias, las bandas de música como tradición arraigada ponen la melodía de fondo y el valenciano debería acompañar con la letra. Como cultura mediterránea, la celebración de la vida forma parte de una idiosincrasia; pero más allá del ruido, hay muchas cosas que cuidar y conservar.

