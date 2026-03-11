Una segunda vida
Víctor Calvo Luna
Hace tiempo que se puso de moda vender objetos usados a través de plataformas on line. No tirar lo que ya no utilizas o no necesitas, y darles la oportunidad de una segunda vida útil. Incluso se ha convertido en un negocio lucrativo. No sé si para los que venden o para los intermediarios. La imaginación comercial, el ecologismo, la carestía y la cultura del consumo compulsivo, han puesto en valor y en circulación objetos, hasta ahora, obsoletos. Por qué no reivindicar un trato similar hacia las personas mayores. Darnos la oportunidad de ser útiles de nuevo, en la medida de nuestras posibilidades. Reconocernos socialmente que seguimos cumpliendo un papel importante en la colectividad, que tenemos cosas que hacer y aportar, que no todos nos consideran inútiles y obsoletos, y que muchos nos necesitan para ayudarles a vivir y para conocer su historia. Las personas mayores nos consideramos más importantes que los objetos y reclamamos, en justicia, una segunda vida valiosa.
