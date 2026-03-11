Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Mascletà hoyInfanta ElenaCancelaciones FallasTransporte FallasTiempo FallasConstructora SaguntSalarios MercadonaMontaña Bocairent
instagramlinkedin

Una segunda vida

Víctor Calvo Luna

València

Hace tiempo que se puso de moda vender objetos usados a través de plataformas on line. No tirar lo que ya no utilizas o no necesitas, y darles la oportunidad de una segunda vida útil. Incluso se ha convertido en un negocio lucrativo. No sé si para los que venden o para los intermediarios. La imaginación comercial, el ecologismo, la carestía y la cultura del consumo compulsivo, han puesto en valor y en circulación objetos, hasta ahora, obsoletos. Por qué no reivindicar un trato similar hacia las personas mayores. Darnos la oportunidad de ser útiles de nuevo, en la medida de nuestras posibilidades. Reconocernos socialmente que seguimos cumpliendo un papel importante en la colectividad, que tenemos cosas que hacer y aportar, que no todos nos consideran inútiles y obsoletos, y que muchos nos necesitan para ayudarles a vivir y para conocer su historia. Las personas mayores nos consideramos más importantes que los objetos y reclamamos, en justicia, una segunda vida valiosa.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La guerra de Irán también afecta a las Fallas: cancelaciones de turistas chinos, japoneses y australianos
  2. La tienda 9: el nuevo modelo de Mercadona
  3. Una comisión de Benimàmet anuncia el cierre del casal por el fallecimiento de un fallero infantil
  4. Detenido en Gandia por sustraer en Xeraco un semirremolque frigorífico: La Guardia Civil, contra la piratería en el transporte
  5. Buenas noticias para las Fallas 2026: la Aemet anuncia una mejoría del tiempo en València y el fin de la lluvia
  6. Las Fallas piden perdón por las molestias antes de empezar los cinco días de carpas inútiles
  7. Mercadona presenta hoy los resultados históricos de 2025, que mejoran en cifra de negocio y beneficios
  8. Reabren el acceso a la plaza tras quedar la mascletà a medio disparar por la lluvia

Dansa València reivindica el derecho a la belleza en su edición 39 con una treintena de actuaciones

Dansa València reivindica el “derecho a la belleza” con 37 propuestas de flamenco, baile contemporáneo y formatos híbridos

Dansa València reivindica el “derecho a la belleza” con 37 propuestas de flamenco, baile contemporáneo y formatos híbridos

Nueva renuncia de un concejal de Iniciativa Porteña en Sagunt

Nueva renuncia de un concejal de Iniciativa Porteña en Sagunt

Clavijo presume de estabilidad y apuesta por lograr "grandes acuerdos" como antídoto a los populismos

Clavijo presume de estabilidad y apuesta por lograr "grandes acuerdos" como antídoto a los populismos

Así ha sido el disparo del 11 de marzo de la Pirotecnia Tomás

Bernabé reta a Catalá a que diga si quiere que los trenes de cercanías lleguen a la Estación del Norte

Bernabé reta a Catalá a que diga si quiere que los trenes de cercanías lleguen a la Estación del Norte

La Confederación Hidrográfica del Júcar inicia la renaturalización del barranco Salt de l'Aigua de Manises

La Confederación Hidrográfica del Júcar inicia la renaturalización del barranco Salt de l'Aigua de Manises
Tracking Pixel Contents