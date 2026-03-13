Ama las Fallas como puedas

Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Víctor Calvo Luna

València

Venir al mundo en Fallas nos moldea la personalidad; nos hace más creativos, alegres, luminosos y críticos. Pero aveces las circunstancias sociales no juegan a nuestro favor. A Juanito, desde niño, le habría gustado vestirse con el traje tradicional fallero, ser miembro de una comisión, ayudar a montar su falla, desfilar con la banda de música y cantar al unísono 'Paquito el chocolatero' y el 'Himno de Valencia', tirar petardos en la despertá, desayunar buñuelos con chocolate, aprender a cocinar una buena paella a la leña... Incluso le habría gustado colaborar en la edición del Llibret, y tener una novia fallera luciendo hermosas arracades. Pero era el hijo mayor de una familia inmigrante andaluza y numerosa, trabajadora y pobre. El día de su cumpleaños, se asomaba furtivamente para ver la plantá desde el terrado comunitario, emocionado y feliz. Y soñaba: «es una falla humilde, pero es la mía». En el 58, el sarampión y la luz roja le escamotearon la fiesta. En la adolescencia y la época laboral tampoco pudo acceder a su sueño de ser fallero, y poco a poco se distanció de la fiesta. En la edad madura recuperó su ansiado deseo, y volvió a emocionarse con los primeros pasacalles, los puestos de buñuelos, la traca, los trajes regionales, el bullicio. Así que, se compró el traje de saragüell, se anudó a la cabeza el mocador, se calzó las espardenyes y se echó a la calle feliz y sonriente. Si pensarlo se sumó al desfile de una comisión fallera. Un mozo lo miró y le dijo: «creo que se ha equivocado ¿a qué falla pertenece? Juan, muy serio y exultante, le respondió: «¡a todas, hijo mío, a todas!».

Indignación en la estación de Xàtiva por la cancelación de trenes a València

La imagen inédita de la Estación del Norte antes de la mascletà

La imagen inédita de la Estación del Norte antes de la mascletà

La plaza del Ayuntamiento, a reventar para la mascletà del viernes 13 de marzo: el sol dispara el ambiente fallero

La plaza del Ayuntamiento, a reventar para la mascletà del viernes 13 de marzo: el sol dispara el ambiente fallero

Dos educadoras ambientales visitarán los casales falleros de Tavernes de la Valldigna para reivindicar "un pueblo limpio en Fallas"

Dos educadoras ambientales visitarán los casales falleros de Tavernes de la Valldigna para reivindicar "un pueblo limpio en Fallas"

Las reinas de abejorros sobreviven a las inundaciones respirando bajo el agua

Las reinas de abejorros sobreviven a las inundaciones respirando bajo el agua

Viajeros del metro en Torrent: "La alcaldesa se ha lucido"

Viajeros del metro en Torrent: "La alcaldesa se ha lucido"

La estación de Colón, a tope en las horas previas a la mascletà

