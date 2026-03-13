Comprensión y conciliación fallera (segunda parte)

Acabo de enterarme que el cantante Morrissey ha cancelado su concierto en Les Arts poque no ha podido descansar en un hotel céntrico debido al ruido de una carpa con música techno. No me extraña y confirma lo que expuse en una carta reciente. No pasa nada. Son "pequeños" daños colaterales cuyo coste (económico y lo que es peor, de esa imagen que tanto alardean de cuidar) es muy capaz de asumir el consistorio y con él toda la ciudadanía.

Ahora deberían seguir su ejemplo quienes estén pendientes de venir y negarse a hacerlo. Aunque no me extrañaría que la alcaldesa y su equipo encontraran una solución para los artistas y continuaran dejando abandonados a los inocuos vecinos.