Valencians, ja estem en Falles! Como cada año, ya hemos llegado al mes de marzo, y con él, la luz, el sonido, el color y la alegría tan propia de nuestra tierra brilla con fulgor resplandeciente y sirve de faro al mundo para infundir germanor, y compartir todo lo bueno de nuestra tierra. Valencia queda embriagada por una euforia colectiva, de lo mejor de ser Valenciano.

Es una fiesta que, desde siempre, disfruto en especial. Fácil es verme delante del ateneo en cada mascletá del día 1 al 20, bajo la melodía atronadora de los masclets, con el corazón latiendo desbocado de emoción, con orgullo de nuestra tierra y cultura.

No obstante, no todo son rosas a los pies de la Geperudeta. Si bien es cierto que el diestro uso de la pólvora por las manos de pirotécnicos elevan nuestra fiesta al nivel de patrimonio inmaterial de la humanidad, existe otro uso ampliamente extendido por manos inverbes que llena toda hora y cada rincón de un estruendo cacofónico que, con infundias de cultura, lleva a muchos vecinos y mascotas al exilio forzado durante el mes de marzo.

Muchos vecinos que no disfrutan de tener este ruido constante. Además, también es un reto para los animales y niños, cuya comprensión no permite explicar qué está pasando. Esta costumbre se cobra todos los años accidentes, consultas al veterinario por ataques de ansiedad, desplazamientos forzosos, y cada vez más está atrayendo a un sector que viene a dinamitar a golpe de petardo nuestras calles y fiesta. Cabe recordar la detonación del año pasado en el rio, cerca dels Serrans, cuya explosión se sintió como una autentica bomba y que fue atribuida a un grupo de turistas belgas del petardo.

Esta costumbre, o bravuconería y falta de empatía, poco tiene que ver con la cultura y es muy poco respetuosa para muchos convecinos, incluso amantes de las fallas, que deben elegir entre el infarto por el constante bombardeo de petardos sin sentido ni gracia, o el exilio forzoso. Pólvora o plomo.

Escribo estas líneas no para promover la prohibición, pero si esperando la regulación para limitar el uso de petardos en amplias franjas horarias y solo durante la semana grande y no durante todo marzo. Distingamos lo que es el uso cultural y el uso irracional de los particulares. Desde el amor que me une a nuestra fiesta, deseo que ésta sea cada vez mejor, más inclusiva, más internacional, y más respetuosa si cabe para que todos podamos disfrutar sin hacer sufrir a nuestros vecinos. Y esto depende de que regula, el ayuntamiento.

Deseo que este año compartáis conmigo la luz, el color, el elegante y sobrecogedor rugir de las mascletás y los castillos, y que dejéis la pólvora para el lugar que le pertoca, para hacernos brillar, no para enturbiar la convivencia y el bienestar de vecinos y mascotas.