Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Trenes y metro mascletàDirecto FallasDe Albal al disparoPerros FallasCancelación MorrisseyHospital La FeEstación Central ValènciaSerra Gelada
instagramlinkedin

Victimista jacobino

Ramón Puchades Rincón de Arellano

València

Con la polemica en torno al Rodalies, el ministro Puente ha vuelto, de nuevo, a su tono habitual. Solo le ha faltado decir, de nuevo, la memorable frase de su superior: si necesitan más recursos, que los pidan. Hay que ver, que cosas tienen estos valencianos; estos "paletos y provincianos".

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents