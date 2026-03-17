¿No a la guerra? Por supuesto, claro.

¿Sabéis lo que es la ley del Talión? Se aplica en Irán.

¿En base a qué principio hemos de consentir los seres humanos que los terroristas campen a sus anchas?

Es que no entiendo ese buenismo, que nos hace perdonar, reflexionar y afrontar con sumisión desde años atrás y en nuestro país por cierto conductas terroristas de personas a personas, de seres humanos a seres humanos.

Noticias relacionadas

Hemos llegado al extremo en el que un delincuente te pueda agredir y tengas que preguntar si puedes defenderte; porque igual si te defiendes mas de la cuenta, el delincuente eres tú.