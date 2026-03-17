De Ninot a Ninot (carta urgente a La Casa Blanca)

Querido Donald:

Me alegraría mucho que vinieras a visitar la ciudad de Valencia. Creo que será de tu agrado, especialmente en estos días llenos de ruido, humo y ese olor a pólvora que te resultará muy familiar, sobre todo después que la IA de tu incondicional Elon Musk haya confundido una escena de guerra con Valencia en fallas ¡qué gracioso el chico!

En estas fechas, las calles se inundan de gente venidas de todas partes, igual que ocurre en las grandes urbes de tu país, tan multicultural, por tanto no te sentirás para nada desplazado. Por seguridad se han desplegado más de seis mil agentes del orden, pero que tampoco te preocupe eso, aquí no se deporta a nadie por el aspecto o porque hable distinto.

Otra cosa, me encantaría verte bajo tu aspecto más popular ya que estas fiestas son eso, populares. Así que ven con tu gorra MAGA y aunque aquí no se permiten las armas, quizá te podamos ver empuñando ese precioso sable que ondeas magistralmente bajo los armoniosos meneos de tus extremidades, porque siempre se podrá argumentar que buscabas una invitación para lidiar un novillo en la plaza de toros.

Bueno, no te entretengo más que estás muy ocupado con tus bombas y todo eso. Por cierto, aquí los niños (como esos que por error liquidaste), se divierten con inocentes “bombetas”, a ver si les trasmites más valentía cuando vengas.

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PD: Mi nombre es Chaplin, Charles Chaplin. Me encontrarás fácilmente porque este año presido la falla de la plaza del Ayuntamiento. Te he guardado un sitio justo a mi lado para disfrutar de la cremà la noche de San José. Verás qué calentito te pones en un momento.