50 años de un tiempo funesto

Considero que los argentinos son cultos, luchadores, resilientes, solidarios y alegres. Y, aún en la distancia, están muy orgullosos de su tierra. Los tópicos los llevan bien, y modulan con precisión, gracia y riqueza léxica nuestra lengua común; como un actor de método que ama la tragedia porque lo impone el guión. Pero no pueden ocultar una mirada triste y jactanciosa; como de haber perdido un imperio, una sueño y un tiempo. Conservo buen recuerdo de algunos amigos argentinos lejanos, y tengo el honor de disfrutar de otros próximos. Nos unen muchas cosas: la lengua, las dictaduras, los exilios, la solidaridad, y un deseo ferviente de cerrar heridas, encontrar víctimas y luchar para que en nuestras tierras hermanas no regresen jamás los tiempos funestos.