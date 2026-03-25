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Azul Pantone 293C

El gobierno valenciano sustituye el rojo institucional por el azul, un cambio que afecta a la imagen de la Generalitat y que ha generado debate sobre la identidad y el uso de los símbolos

La tarjeta SIP toma el azul corporativo de la Generalitat.

La tarjeta SIP toma el azul corporativo de la Generalitat. / Levante-EMV

José Luis Vicent Marin

València

Siguiendo una de las nuevas normas que contempla la todavía no aprobada ley de Señas de Identidad impulsada por el hábil Mazón (habilidad demostrada tratando -y de momento consiguiendo- escurrir el gran bulto de la Dana), se está sustituyendo el color rojo instaurado hace 40 años y perdurado con gobiernos de distinto signo, por el azul en el logotipo de la Generalitat y en todos los centros directivos, organismos y entidades que formen parte de la Administración Valenciana. Lo más próximo parece que será la Tarjeta SIP. Y todo ello no a un azul cualquiera sino al azul Pantone 293C o lo que es prácticamente lo mismo, al azul PP. Naderías que cuestan dinero, aunque ya sabemos que aquí nos sobra. Lo demostramos una y otra vez con bajadas de impuestos (mayormente a quienes no lo necesitan), con rechazos de tasas (la turística por temor a que dejen de venir los “buenos extranjeros”) y con desaprobaciones como la financiación propuesta por el enemigo aunque sea beneficiosa. ¿Qué diríamos si de repente, la selección española o el maillot de la vuelta cambiaran del rojo al azul?

Creo que en esta materia tan sensible, no sólo hay que saber diferenciar entre el uso y el abuso de las singularidades de todo un pueblo sino además ser muy objetivo a la hora de trasladar la peculiaridad o identidad al símbolo, porque de lo contrario abriremos la puerta a que en cada posible cambio de gobierno se aplique la misma estrategia, es decir, "identidad a la carta" y terminemos más confundidos y por tanto más alejados de esa "identidad propia" que en esta tierra siempre he percibido inconsistente e imprecisa.

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