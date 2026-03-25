Siguiendo una de las nuevas normas que contempla la todavía no aprobada ley de Señas de Identidad impulsada por el hábil Mazón (habilidad demostrada tratando -y de momento consiguiendo- escurrir el gran bulto de la Dana), se está sustituyendo el color rojo instaurado hace 40 años y perdurado con gobiernos de distinto signo, por el azul en el logotipo de la Generalitat y en todos los centros directivos, organismos y entidades que formen parte de la Administración Valenciana. Lo más próximo parece que será la Tarjeta SIP. Y todo ello no a un azul cualquiera sino al azul Pantone 293C o lo que es prácticamente lo mismo, al azul PP. Naderías que cuestan dinero, aunque ya sabemos que aquí nos sobra. Lo demostramos una y otra vez con bajadas de impuestos (mayormente a quienes no lo necesitan), con rechazos de tasas (la turística por temor a que dejen de venir los “buenos extranjeros”) y con desaprobaciones como la financiación propuesta por el enemigo aunque sea beneficiosa. ¿Qué diríamos si de repente, la selección española o el maillot de la vuelta cambiaran del rojo al azul?

Creo que en esta materia tan sensible, no sólo hay que saber diferenciar entre el uso y el abuso de las singularidades de todo un pueblo sino además ser muy objetivo a la hora de trasladar la peculiaridad o identidad al símbolo, porque de lo contrario abriremos la puerta a que en cada posible cambio de gobierno se aplique la misma estrategia, es decir, "identidad a la carta" y terminemos más confundidos y por tanto más alejados de esa "identidad propia" que en esta tierra siempre he percibido inconsistente e imprecisa.